Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Высокие технические характеристики российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» позволили поразить американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве, и его уничтожение стало ожидаемым событием, написал в своей статье для сайта The Drive военный эксперт из США Тайлер Роговей.

По его мнению, такой результат не должен вызывать удивления. Роговей подчеркнул, что «Кинжал» являются лучшим конвенциональным оружием для атаки на батареи системы Patriot.

Эксперт напомнил, что указанные ракеты создавались в том числе и для уклонения от средств противовоздушной обороны более высокого уровня. Он также указал на уязвимые места Patriot.

Эти системы, как отметил Роговей, имеют мощную электромагнитную сигнатуру, которая легко выдает их. Кроме того, ЗРК Patriot не обладает быстротой, и для его передвижения необходимо некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Министерство обороны России объявило о поражении одного из установленных в Киеве комплексов Patriot. Для удара по комплексу использовались ракеты «Кинжал».

17 мая ведомство уточнило, что в украинской столице уничтожению подверглись пять пусковых установок Patriot и радиолокационная станция. В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника передал о том, что Patriot в Киеве якобы получил «минимальные» повреждения.