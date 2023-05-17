* Лазареву — запрещённая в России организация

Скриншот с YouTube Татьяна Лазарева

Роскомнадзор состав протокол на российскую журналистку и ведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом в среду, 17 мая, сообщили РИА Новости в федеральной службе.

«Роскомнадзор составил административный протокол… на Татьяну Лазареву, внесённую Министерством юстиции Российской Федерации в реестр физлиц-иноагентов», — рассказал источник агентству.

Отмечается, что основанием для составления протокола послужило отсутствие соответствующей маркировки в материалах, опубликованных на страницах Лазаревой в социальных сетях. В российском законодательстве за это предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогер Илья Варламов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певец Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оспорили решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов. Отмечалось, что дату рассмотрения исков пока не назначили.