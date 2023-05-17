NVIDIA Corporation Илон Маск

Возможность работать в удалённом режиме назвал несправедливой по отношению к тем людям, которые не могут позволить себе работать в таком формате, американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 17 мая в интервью телеканалу CNBC.

«Вы будете работать из дома, но хотите, чтобы те, кто делает ваши машины, ходили на работу на завод? Люди, которые готовят вам еду, не могут работать из дома, что вы хотите от них? Люди, которые чинят вам дом — они могут работать из дома? А вы можете? Вы считаете это морально правильным? Это чёрт-те что», — заявил Маск.

Бизнесмен добавил, что исключения, конечно же, есть, но саму идею работать из дома Маск сравнил с фразой «Пусть едят пирожные вместо хлеба», авторство которой приписывают королеве Франции Марии-Антуанетте.

Кроме того, Маск пояснил, что люди, у которых есть возможность работать из дома, чувствуют себя привилегированнее, нежели те, чья работа не может быть выполнена удалённо. Тех, кто работает удалённо, в частности сотрудников IT из Кремниевой долины, Маск назвал «класс владельцев ноутбуков, живущих в Ла-ла-лэнде».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как отметил предприниматель Илон Маск, главное его требование к следующему президенту Соединённых Штатов Америки — чтобы он был нормальным человеком. Маск добавил, что хотел бы видеть в президенте, который, по его словам, является фактически главным исполнительным директором страны, профессионализм и способность исполнять обязанности главы государства.