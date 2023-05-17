Peterburg23 Малый драматический театр в Санкт-Петербурге

Академический малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге вновь начал показы спектаклей после приостановки работы в рамках соответствующего постановления Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Друзья, мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня ждем встреч с вами в нашем зрительном зале. Все ближайшие спектакли, заявленные в афише, состоятся», — сказано в сообщении.

Театр также представил информацию о дополнениях в афише на май.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу вынесло временный запрет на работу Малого драматического театра после проверки, проведённой по требованию городской прокуратуры. Специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований.