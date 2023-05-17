Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Организация Объединённых Наций никак не отреагировала на высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о причастности украинской стороны к терактам против известных российских деятелей, говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

«Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания Кирилла Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку», — сказано в тексте.

Дипломаты отмечают, что офис официального представителя генсека ООН попытался «прикрыться общими словами» о недопустимости терактов, а также стременем усомниться в правдивости слов главы украинской военной разведки. В постпредстве отметили, что такая позиция вызывают вопросы к профессионализму сотрудников секретариата ООН и указывает на их «политическую ангажированность».

Российские дипломаты призывали службы ООН «воздержаться от двойных стандартов» и должным образом отреагировать на призывы к убийствам граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Кирилл Буданов рассказал, что Украина причастна к убийствам известных граждан России, включая медийных персон. Вместе с тем глава украинской военной разведки не стал подтверждать или опровергать причастность Киева к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина, произошедшему 6 мая.

17 мая Буданов заявил, что часть интервью, где он говорит об убийствах граждан РФ, якобы подвергнули монтажу и исказили его слова. По его утверждению, он сказал о «военных преступниках», а не о мирных гражданах.