Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Мероприятие в честь члена палаты представителей Нэнси Пелоси незапланированно посетил президент США Джозеф Байден в Вашингтоне. Об этом 17 мая сообщает Fox News.

Мероприятие было организовано группой по защите прав женщин на аборт, на специальном гала-концерте в Вашингтоне чествовали Нэнси Пелоси, отмечая её заслуги в работе по обеспечению реализации для женщин права на аборт.

Байден вручил Пелоси букет цветов и назвал её одним из самых влиятельных ораторов в истории страны, «не потому, что она женщина, а потому, что она такая невероятная».

Кроме того, Байден обратился к вице-президенту Камале Харрис, которая пришла на мероприятие вместе с ним.

«Я также хочу поблагодарить свою подругу Камалу, на которую я работаю в Белом доме», — сказал Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден отверг предложение извиниться за бомбардировку Хиросимы при поездке в японский город на саммит «Большой семёрки».

Как уточнил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан, американский лидер примет участие в возложении цветов и иных мероприятиях совместно с лидерами других стран G7.