Байден неожиданно заявил, что он работает на Камалу Харрис
Байден неожиданно появился на мероприятии в честь Пелоси и заявил, что работает на Камалу Харрис
Мероприятие в честь члена палаты представителей Нэнси Пелоси незапланированно посетил президент США Джозеф Байден в Вашингтоне. Об этом 17 мая сообщает Fox News.
Мероприятие было организовано группой по защите прав женщин на аборт, на специальном гала-концерте в Вашингтоне чествовали Нэнси Пелоси, отмечая её заслуги в работе по обеспечению реализации для женщин права на аборт.
Байден вручил Пелоси букет цветов и назвал её одним из самых влиятельных ораторов в истории страны, «не потому, что она женщина, а потому, что она такая невероятная».
Кроме того, Байден обратился к вице-президенту Камале Харрис, которая пришла на мероприятие вместе с ним.
«Я также хочу поблагодарить свою подругу Камалу, на которую я работаю в Белом доме», — сказал Байден.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден отверг предложение извиниться за бомбардировку Хиросимы при поездке в японский город на саммит «Большой семёрки».
Как уточнил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан, американский лидер примет участие в возложении цветов и иных мероприятиях совместно с лидерами других стран G7.