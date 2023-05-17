Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отверг предложение извиниться за бомбардировку Хиросимы при поездке в японский город на саммит «Большой семёрки». Об этом сообщил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Президент не будет делать заявлений, он будет участвовать в мероприятиях с другими лидерами G7. С его точки зрения, это не двусторонний момент, лидеры «Большой семёрки» прибыли отдать дань уважения истории», — заявил Салливан в беседе с журналистами 17 мая.

Советник президента при этом отметил, что Байден вместе с другими лидерами G7 примет участие в возложении цветов и иных мероприятиях.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит лидеров «Большой семёрки» пройдет в Хиросиме в период с 19 по 21 мая.

Ранее предполагалось, что Джо Байден может не поехать саммит G7 из-за нерешённого вопроса с повышением потолка государственного долга США. Глава американского государства отметил, что отказ от поездки в Хиросиму «возможен, но маловероятен».