Флаги стран — членов Совета Европы

Декларацию о создании реестра ущерба, понесённого Украиной от боевых действий, отказались подписать Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция на саммите Совета Европы (СЕ) в Рейкьявике. Об этом сообщила 17 мая заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая на своей странице в соцсетях.

Как уточнила Мудрая, договор о создании реестра ущерба подписали Европейский союз и ещё 43 государства. Замминистра отметила, что подписи под документом поставили представители Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии. Готовность присоединиться к реестру выразили Андорра, Болгария, Швейцария, сейчас эти страны проходят необходимые «внутренние процедуры».

«Не подписали Азербайджан, Армения, Босния, Венгрия, Сербия, Турция», — указала Мудрая.

Ранее ИА REGNUM, что Совет Европы в ходе заседания в Рейкьявике утвердил создание реестра учёта ущерба, понесённого Украиной от боевых действий. Как уточнил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, следить за ведением реестра будут в Гааге. Там будут хранить и обрабатывать заявки на компенсацию, которые предоставит Киев.