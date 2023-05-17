Ника Егорова Зарплата

Информация о протесте сотрудников Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) из-за низких заработных плат не соответствует действительности. Об этом в РИА Новости в среду, 17 мая, рассказали в пресс-службе компании.

«Сегодня на УАЗ после рабочей смены проходила плановая встреча работников с генеральным директором. Такие мероприятия проводятся еженедельно на разных рабочих участках. Обсуждались вопросы, в том числе и по повышению зарплаты», — рассказал собеседник агентству.

В пресс-службе УАЗ также отметили, что на данный момент средняя зарплата работников компании выше средней зарплаты по региону. В прошлом году было проведено повышение заработной платы на 10%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным отметил рост зарплат россиян по итогам 2022 года. По его словам, зарплаты в номинальном выражении выросли на 13%, в реальном — на 3%.