Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти стран Евросоюза направить ещё €3,5 млрд в фонд, который используется для оказания военной помощи Украине, сообщило агентство Reuters.

Речь идёт о пополнении объемов так называемого Европейского фонда мира.

Европейский фонд мира создали в марте 2021 года. Его целью являлось «укрепление международной безопасности». С 2022 года фонд стали использовать для оказания военной помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Жозеп Боррель предложил странам ЕС использовать Европейский фонд мира для совместных закупок боеприпасов для Украины. Он напомнил, что бюджет Евросоюза нельзя задействовать для приобретения летального вооружения, а указанный фонд не относится к бюджетным источникам.

В середине апреля Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки ВСУ.