Виталий Тимкив/РИА Новости Игроки ФК «Урал» и игроки ФК «Краснодар» после финального матча 2-го этапа (Путь регионов) кубка России по футболу

Команда футбольного клуба «Краснодар» 17 мая победила в матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России соперников из екатеринбургского ФК «Урал» и вышла в суперфинал, где встретится с ЦСКА. Игра проходила в Краснодаре.

Первый гол в игре забил нападающий хозяев поля Кайо головой на девятой минуте, пробивая подачу с углового от Эдуарда Сперцяна. Капитан екатеринбургской команды Эрик Бикфалви на 22-й минуте сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой вратаря Матвея Сафонова.

Победный год от краснодарцев забил Джон Кордоба в начале второго тайма, на 59-й минуте, добив мяч после попадания в штангу.

Ранее путёвку в суперфинал завоевал ЦСКА, также победив «Урал». Матч будет проходить 11 июня на московском стадионе «Лужники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее игроки петербургского «Зенита» получили золотые медали чемпионата России, а также чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда досрочно стала чемпионом после победы 7 мая над «Спартаком».