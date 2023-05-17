Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press Бухта Чалонг-Бэй, Пхукет

В Таиланде туристический катер столкнулся с сигнальной вышкой. В результате инцидента пострадали 35 человек. Среди них — 21 гражданин России. Об этом 17 мая сообщили в генконсульстве Российской Федерации на Пхукете.

ЧП произошло около 17:00 по местному времени в бухте Чалонг-Бэй у острова Пхукет. Пострадавшим оказывают помощь в семи местных лечебных учреждениях, полиция устанавливает причины случившегося. Одной из версий называют халатность капитана судна.

Из подробностей инцидента известно, что на борту быстроходного катера находились всего 37 человек, в том числе четверо членов экипажа. Судно возвращалось с морской прогулки с соседних островов. В бетонную конструкцию возле берега оно врезалось на большой скорости.

Как уточнили в местной администрации, относительно тяжелые травмы получили шесть человек, среди которых четверо граждан России и двое жителей Таиланда. Состояние ещё 13 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Остальные 18 человек отделались лёгкими повреждениями. Среди пострадавших также есть граждане Казахстана, Китая и Украины.

В российском консульстве заявили, что все российские туристы находятся в стабильном состоянии. Медицинская помощь им предоставляется в полном объеме. Сотрудники дипмиссии посетили госпиталь «Вачира», где находятся российские туристы с наиболее тяжелыми травмами. Губернатор провинции заверил дипломатов в оказании россиянам всяческого содействия в лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая на острове Пхукет (Таиланд) обнаружено тело 32-летнего гражданина России, пропавшего 12 мая в море у мыса Промтеп после падения со скалы.