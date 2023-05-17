IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Комплекс Patriot

После того как в США подтвердили нанесение ущерба одному из двух комплексов Patriot, установленных в Киеве, на Западе поняли, что Украина распространила ложные данные об инциденте, а сообщения источников в РФ имеют основания. Об этом заявил обозреватель британского издания Express Том Уотлинг в статье, опубликованной 17 мая.

«Комментарии официальных лиц [в США] подтвердили то, что многие ранее считали просто российской дезинформационной кампанией; правдивость их утверждений об уничтожении Patriot теперь проверяют более тщательно», — написал Уотлинг.

Он отметил, что украинские официальные лица заявляли, что сбили все запущенные ракеты «Кинжал» и ещё десяток других ракет. Но потом появились сообщения, что из США выехал инспектор оценивать ущерб комплексу Patriot, что опровергает заявления Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя заявления Киева о шести «сбитых» ракетах «Кинжал», отметил, что украинская сторона обычно называет большее количество «перехватов», чем Россия запускает ракет.

Минобороны РФ после получения достоверных данных 17 мая сообщило, что в ходе ракетной атаки в Киеве с помощью комплекса «Кинжал» уничтожили пять пусковых установок Patriot и одну РЛС.