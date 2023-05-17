Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО

Президенту России Владимиру Путину направлен четвёртый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, которые предлагается включить в единый стандарт. Об этом 17 мая написал в своём Telegram-канале первый зампредседателя Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Андрей Турчак.

Зампредседателя Совфеда подчеркнул, что рабочая группа сформировала перечень на основании практики и самых востребованных видов помощи.

Рабочая группа, в частности, предложила сохранять статус многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребенка участника СВО; сохранять права многодетной семьи на бесплатное предоставление земли в случае гибели ребенка участника СВО.

Предложено выделить льготы семьям участников СВО на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также капремонта.

Также несколько пунктов списка касались обеспечения детей участников СВО местами в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных, в кружках и секциях дополнительного образования. К тому же рабочая группа внесла предложение предоставлять детям участников СВО и детям погибших льготные путёвки в оздоровительные лагеря и санатории.

Членам семей участников спецоперации предлагается бесплатная помощь психолога.

«Контроль за внедрением соцпаспорта и единого стандарта мер поддержки в регионах наша рабочая группа будет вести вместе с Координационным центром правительства и фондом «Защитники Отечества», — заключил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действиях в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства, назначив председателем фонда Анну Цивилёву, с марта 2019 года являющуюся членом совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Главой наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.