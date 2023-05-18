Москва, 18 мая, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию «Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московская техническая школа

На конференции выступят представители Департамента инвестиционной и промышленной политики и «МТШ», национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050. ЛАБ», а также представители дизайн-студий российской столицы. Так, в мероприятии примут участие «МАСШТАБ» и Студия Артемия Лебедева.

«Промышленный дизайн — один из ключевых элементов развития столичной промышленности. Благодаря ему удается создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия и, как следствие, повышать конкурентоспособность продукции внутри страны и на мировом рынке», — подчеркнул Овчинский. Он отметил, что конференция, которую проведет МТШ, даст возможность обменяться лучшими практиками.

На мероприятии будут обсуждаться вектора развития промышленности и дизайна в России, дизайн-процесс и другие профессиональные тематики. Участвовать в конференции могут как руководители, так и сотрудники промышленных предприятий города.