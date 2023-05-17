Павел Львов/РИА Новости Пункт пропуска на норвежско-российской границе

В Хельсинки состоялась встреча представителей таможенных органов ряда европейских государств, на которой было принято решение об усилении таможенного контроля на границе с Россией. Соглашение подписали Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. Об этом 17 мая сообщило министерство иностранных дел Финляндии.

В ходе трехдневной встречи представители таможенных органов этих семи стран, а также ведомств Евросоюза, отвечающих за применение санкций, договорились об укреплении мер, направленных на пресечение обхода санкций ЕС Россией и Белоруссией.

По итогам саммита было принято решение об углублении сотрудничества между Норвегией, Швецией, Польшей, странами Прибалтики и Финляндией в сфере соблюдения ограничений в отношении России, а также в единообразном осуществлении таможенных процедур на границе с ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что в очередном 11-м пакете санкций против России будут содержаться меры противодействия обходу действующих ограничений против России. В частности, она уточнила, что планируется ограничить не только транзит товаров двойного назначения через Россию, но и экспорт некоторых из них.

Портал EUobserver, раскрывая детали нового 11-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщил, что к настоящему времени ЕС заморозил счета более 1600 российских физлиц и компаний, а в новом пакете этот список может быть расширен еще на 100 позиций.