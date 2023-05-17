Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала претендентов на должности председателей высших судов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

На пост председателя Верховного суда ДНР рекомендован Николай Подкопаев, который в настоящее время является главой Первого кассационного суда общей юрисдикции.

На эту должность претендовали экс-министр юстиции ДНР Юрий Сироватко и судья республики Оксана Зарицкая. Согласно процедуре, ВККС сразу не мотивирует своё решение, но при рассмотрении кандидатуры Сироватко ему были заданы вопросы о внушительных активах семьи, которые находятся на территории республики. Экс-министр объяснил их успешным бизнесом жены.

На пост председателя Верховного суда ЛНР рекомендован единственный претендент — Светлана Трифанова. Она является действующим руководителем Верховного суда республики.

Коллегия решила рекомендовать Александра Цветкова на пост председателя Херсонского областного суда. В настоящее время Цветков занимает должность руководителя Ленинского районного суда Республики Крым.

На аналогичный пост в Запорожском областном суде рекомендовали сразу двух судей: Романа Ражкова и Владимира Полухина. Кандидатуру ныне безработного экс-судьи Романа Батршина комиссия отвергла. Пять лет назад он уже получил отказ в рекомендации на пост председателя Смоленского областного суда из-за ошибок в представленных документах и семейной декларации.

На пост председателя Арбитражного суда ДНР ВККС рекомендовала Наталью Мальцеву, а главой Арбитражного суда ЛНР рекомендован Константин Агевич. В Херсонской области руководить арбитражными судьями предлагается представителю Суда по интеллектуальным правам Александру Снегуру. На аналогичный пост в Запорожской области рекомендован Владимир Устюжанинов. Он в данный момент занимает пост председателя Второго арбитражного апелляционного суда

Также ВККС 17 мая рассмотрела кандидатуры на должности заместителей председателей всех высших и арбитражных судов новых регионов.

Утверждённые кандидатуры будут рассмотрены на заседании комиссии при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. После их окончательного утверждения президент России Владимир Путин подпишет соответствующие указы о назначении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы России в правовое пространство страны.

«Задача — сделать всё, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — заявил президент.