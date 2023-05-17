Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Разрушенная дорога в Киевской области

Совет Европы в ходе заседания в Рейкьявике утвердил создание реестра учёта ущерба, понесённого Украиной от боевых действий. Об этом 17 мая сообщил в Twitter глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Следить за ведением реестра будут в Гааге. Там будут хранить и обрабатывать заявки на компенсацию, которые предоставит Киев. Полноценное функционирование реестра запланировали на 2024 год.

Хукстра сообщил, что к данному механизму, кроме Нидерландов и Украины, присоединилась 41 страна.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Еврокомиссия, Всемирный банк при участии Киева подчитали, что для восстановления Украины потребуется 383 млрд евро. Данные собирали начиная с 24 февраля 2022 года. Назначенная сумма в 2,6 раза превысила ВВП Украины за прошлый год.

К маю 2023 года в ООН подсчитали, что на восстановление Украины нужно 411 млрд долларов США. В организации также отметили стагнацию украинской экономики и сокращение промышленных мощностей и инфраструктуры на 29,1%.