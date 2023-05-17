Здание британского парламента может разрушиться без реставрации

Лондон, , 20:18 — REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне, в котором заседает британский парламент, может разрушиться. Зданию требуется срочная реставрация. Это заявление опубликовано 17 мая в отчёте парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств.

Вестминстерский дворец в Лондоне © EPA/ANDY RAIN/ТАСС

«Вестминстерский дворец… продолжает нуждаться в серьезном восстановлении и обновлении. Существует настоящий и растущий риск того, что катастрофическое событие разрушит дворец, перед тем как он будет отремонтирован и восстановлен», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте парламента.

Несмотря на то что каждую неделю на содержание здания тратится около 2 млн фунтов стерлингов, а за год сумма составляет 100 млн фунтов, риски безопасности остаются серьёзной проблемой и могут привести к разрушению дворца.

Вестминстерский дворец — одна из главных достопримечательностей Лондона. Дворец является центром политической жизни Англии, в нем проходят заседания британского парламента: Палаты общин и Палаты лордов. Первоначально Вестминстер являлся королевской резиденцией.

На севере и юге дворцового комплекса расположены наиболее знаменитые дворцовые башни — Часовая и башня Виктории. Башня Виктории знаменита тем, что в ней находится королевский вход в Дом парламента, во время сессий именно на этой башне развевается британский флаг. Часовая башня — это самая знаменитая башня с главными часами страны — Биг-Беном.