Москва, , 20:47 — REGNUM Лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев, ставший известным после защиты в суде актёра Михаила Ефремова, теперь занимается доставкой гуманитарной помощи российским военным, участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом он 17 мая сообщил сетевому изданию RTVI.

Эльман Пашаев © Пресс-служба Пресненского суда/РИА Новости

«Я часто вожу гуманитарную помощь нашим бойцам. В разные места. Планы есть, я просто никогда об этом не пишу и никуда не выставляю», — сказал он.

Пашаев также объяснил, почему на фото, сделанных в зоне СВО, он находится в полной амуниции, которую носят военнослужащие. По его словам, гуманитарный груз приходится доставлять в том числе на передний край, случается, что нужно жить с солдатами в блиндаже.

Юрист также рассказал, что его пытался убить вражеский снайпер в Запорожской области. Спасло Пашаева то, что его вовремя пересадили в другой автомобиль. Вскоре после этого пуля попала в место, где он сидел.

«Местные же «стучат», они же узнали меня там. И снайпер прямо в подголовник, где я сидел, [выстрелил]», — рассказал бывший адвокат.

Ранее в ряде Telegram-каналов распространили фотографии Пашаева в военной форме. После чего появились предположения, что он отправился в зону СВО.

Пашаев ранее защищал актёра Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Артиста в итоге осудили. Самого Пашаева вскоре лишили статуса адвоката. Он смог добиться его восстановления, но Федеральная палата адвокатов России отменила это решение.