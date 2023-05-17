Губернатор Белгородской области опроверг сообщения об обстреле региона из танка ВСУ

Белгород, , 20:04 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион из танка.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обеспокоенные жители области уточнили у губернатора, правда ли, что регион был обстрелян из танка или это очередной фейк. Глава региона в вечернем прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» опроверг появившуюся в интернете информацию.

«Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Нет. Эта информация не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда», — заявил губернатор.

Напомним, утром 17 мая Telegram-канала Mash сообщил о том, что украинские войска впервые обстреляли территорию Белгородской области из танка. По информации канала, стрельба велась из украинского села Бударки по югу хутора Старый в Волоконовском районе. Всего ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 125 мм.