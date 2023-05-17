«Страна. ua»: на Украине рекордно подорожали местные овощи и фрукты

Киев, , 20:03 — REGNUM На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты от местных фермеров, сообщило 17 мая украинское издание «Страна. ua».

Яблоки Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что с мая цены на продукты начали резко повышаться.

«Подорожали капуста, морковь, яблоки, а лук на Украине сейчас едва ли не самый дорогой в Восточной Европе», — говорится в материале.

В качестве примера издание приводит цены на клубнику. Для сравнения украинская клубника стоит 600–650 гривен (1300 рублей), тогда как греческая на тот момент стоила 300–350 гривен (650 рублей). Такая же ситуация обстоит с картофелем. На киевских рынках его продают по 180–200 гривен за килограмм (390 рублей), а египетский можно купить вдвое дешевле.

Фермеры утверждают, что цены на продукты выросли из-за подорожания удобрений, семян и средств защиты для растений. Посевная в этом году обошлась им на 40–50% дороже.

Как сообщало 1 марта ИА REGNUM, на Украине растут цены на продукты первой необходимости. Так, за продукты для борща жителям страны в 2023 году нужно будет заплатить в среднем на 30% дороже. Согласно данным украинского госстата, стоимость базовых продуктов выросла на треть в сравнении с началом 2022 года. По словам главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, на стоимость реализации собранного урожая влияют цены на электроэнергию, они увеличили стоимость самих продуктов на 10%–15%.