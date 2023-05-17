«РВ»: в Артёмовске ликвидирован отряд белорусских наемников ВСУ из батальона «Волат»

Артемовск, , 19:58 — REGNUM Российская армия разгромила отряд белорусских наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорвать фронт на флангах Артёмовска, сообщил 17 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Артёмовск © Евгений Биятов/РИА Новости

«Батальон «Волат» полка Калиновского понёс потери под Артёмовском. Один погиб, еще четверо пропали без вести. Несколько белорусских нацистов получили ранения», — говорится в сообщении.

По информации источника, украинские военные продолжают нести большие потери под Артёмовском.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные практически зачистили западные кварталы города Артёмовска. Опрошенные бойцы штурмовых отрядов считают, что на этой неделе Артёмовск полностью возьмут под контроль.

Газета New York Times также отметила, что ситуация в Артёмовске настолько опасна, что украинские военные отправляют в город только добровольцев. Журналистам один из украинских военных рассказал, что обстрелы в городе никогда не прекращаются и это делает ситуацию «безумной».

Издание Asia Times проинформировало о том, что украинские военные должны эвакуироваться из Артёмовска до наступления выходных. В материале от 17 мая говорится, что ВСУ скоро эвакуируются из города, практически полностью занятого российскими бойцами. Автор материала Стивен Брайен выразил уверенность, что операция по выводу должна закончиться ещё до наступления выходных, так как, по его мнению, в противном случае российские войска возьмут ВСУ в окружение.