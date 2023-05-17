Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Делегация руководителей африканских государств посетит Россию примерно в конце июня 2023 года. Об этом 17 мая в интервью ТАСС сообщил основатель международной НПО Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье.

Визит состоится в рамках усилий по достижению мира на Украине до саммита Россия — Африка, который пройдёт в конце июля в Санкт-Петербурге. По словам Оливье, это было согласовано с президентом России Владимиром Путиным. Основатель организации назвал ориентировочные даты визита — между 15 июня и 15 июля. Отметил он и то, что в рамках темы визита делегаты ещё не приняли решение, посетят они Россию или Украину в первую очередь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая состоялись телефонные переговоры президента Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Стороны выразили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей. Путин и Рамафоса обсудили в том числе и подготовку к предстоящему саммиту Россия — Африка и саммиту БРИКС.

Позднее Рамафоса сообщил, что группа африканских стран работает над поиском мирного разрешения украинского кризиса. Он рассказал о регулярных телефонных разговорах с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и об обмене мнениями по данному вопросу. Лидер ЮАР считает своей задачей добиться завершения кризиса на Украине мирным путём. Он также сообщил, что во время разговора с российским президентом проинформировал его о предложении лидеров стран Африки о прекращении огня.