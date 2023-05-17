(сс) TTKK Здание посольства России в Хельсинки

Финские власти с осени 2022 года затрудняют проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки и ввели на них «запретительную» комиссию 5 тысяч евро. Об этом 17 мая сообщило посольство России в Финляндии в заявлении на своём сайте.

В дипведомстве объяснили причину заморозки счетов финских представительств в стране тем, что посольству России в Финляндии разрешают пользоваться только одним банком, а процесс проведения денег стал занимать длительное время вдобавок к большим комиссионным.

«Мы неоднократно предупреждали МИД Финляндии, что, если подобная практика продолжится, мы будем вынуждены принять ответные меры», — сообщили в посольстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что в рамках симметричных мер финскому посольству также разрешили пользоваться только одним банком — ВТБ, теперь «мяч на финской стороне».

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что якобы не знает причину заморозки банковских счетов финских диппредставительств в России. Он также отметил, что они продолжат работу, Хельсинки найдёт возможность для их финансирования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, сообщила, что Россия дала зеркальный ответ на действия Финляндии.