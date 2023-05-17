Украинскую снайпершу Полищук ликвидировали под Артёмовском
Артемовск, 17 мая 2023, 19:29 — REGNUM Российские войска ликвидировали украинскую снайпершу Алису Полищук под Артёмовском. Об этом сообщил портал «Главный региональный».
Сообщается, что девушка была печально известна тем, что выжигала узоры на погибших русских солдатах и издевалась над мирными гражданами.
«Украинскую снайпершу Алису Полищук, которая ответственна за взрыв в Макеевке и выжигавшая узоры на павших русских солдатах, поймали под Артёмовском», — сообщает портал.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации в Артёмовске снайперши из Польши, которая издевалась над мирными жителями. Соратница ВСУ выстрелила в ногу мужчине, который вышел за водой, чтобы помочь пожилой соседке. Он с трудом дополз до дома, где жена помогла ему попасть внутрь. По мнению женщины, стрелявшая специально целилась по конечностям, чтобы помучить человека.