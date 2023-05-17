ФНС: Россия столкнулась с «сюрпризами» при обмене налоговыми данными с другими странами

Москва, , 19:27 — REGNUM В последнее время Россия сталкивается с «сюрпризами» при международном обмене налоговой информацией, причём заранее трудно предугадать поведение той или иной страны. Об этом рассказала начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет на конференции.

ФНС © Александр Кряжев/РИА Новости

Она отметила, что ряд стран, внесённых в список недружественных, продолжают работать в нормальном режиме. При этом в целом с европейскими странами обмениваться данными по налогам стало затруднительно.

«И наоборот: есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали», — сказала Кадет.

По её данным, стран, которые официально заявили, что прекращают обмен данным, почти нет, большинство «молчунов» никак не комментируют своё поведение. Из-за этого в ФНС не могут внести такие государства в список тех, кто отказался от обмена данными, так как нет формального основания. Для обозначения такого поведения есть статус «Позиция неизвестна».

Кадет на стала называть конкретные станы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года правительство России утвердило перечень государств, ведущих в отношении России недружественную политику. В него внесли США, Канаду, страны ЕС, Великобританию, Украину, Черногорию, Швейцарию, Албанию, Андорру, Исландию, Лихтенштейн, Монако, Норвегию, Сан-Марино, Северную Македонию, Японию, Южную Корею, Австралию, Федеративные Штаты Микронезии, Новую Зеландию, Сингапур и Тайвань как самоуправляемую территорию Китая.