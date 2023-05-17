ФНС сообщила о «сюрпризах» при обмене налоговыми данными с другими странами
Москва, 17 мая 2023, 19:27 — REGNUM В последнее время Россия сталкивается с «сюрпризами» при международном обмене налоговой информацией, причём заранее трудно предугадать поведение той или иной страны. Об этом рассказала начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет на конференции.
Она отметила, что ряд стран, внесённых в список недружественных, продолжают работать в нормальном режиме. При этом в целом с европейскими странами обмениваться данными по налогам стало затруднительно.
«И наоборот: есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали», — сказала Кадет.
По её данным, стран, которые официально заявили, что прекращают обмен данным, почти нет, большинство «молчунов» никак не комментируют своё поведение. Из-за этого в ФНС не могут внести такие государства в список тех, кто отказался от обмена данными, так как нет формального основания. Для обозначения такого поведения есть статус «Позиция неизвестна».
Кадет на стала называть конкретные станы.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года правительство России утвердило перечень государств, ведущих в отношении России недружественную политику. В него внесли США, Канаду, страны ЕС, Великобританию, Украину, Черногорию, Швейцарию, Албанию, Андорру, Исландию, Лихтенштейн, Монако, Норвегию, Сан-Марино, Северную Македонию, Японию, Южную Корею, Австралию, Федеративные Штаты Микронезии, Новую Зеландию, Сингапур и Тайвань как самоуправляемую территорию Китая.