Еврокомиссар Боррель: ЕС не позволит Китаю и Индии угрожать своим интересам

Брюссель, , 19:22 — REGNUM В Брюсселе не допустят угроз интересам и ценностям стран ЕС со стороны Китая и Индии. При этом цели сдерживать развитие этих стран у Евросоюза нет, написал 17 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём официальном блоге.

Жозеп Боррель © Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отметив, что ЕС должен пересмотреть свою политику в отношении Пекина, в том числе из-за подъёма Китая как ключевого игрока в региональных и глобальных проблемах, дипломат заявил, что Европа построена на идее всеобщего процветания «и сегодня является державой мира».

«Поэтому мы не хотим блокировать рост развивающихся стран, будь то Китай, Индия или другие. Но мы хотим убедиться, что это не наносит ущерба нашим интересам, не угрожает нашим ценностям и не ставит под угрозу международный порядок, основанный на правилах», — сказал Боррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Боррель заявил, что ЕС пора принимать меры в связи с тем, что Индия якобы позволяет России зарабатывать на нефти. По его словам, нефтепродукты из переработанной в Индии российской нефти реализуются на европейском рынке, утверждает он. Индию политик обвинил в обходе антироссийских санкций. В Индии назвали деятельность по переработке нефти законной, а угрозы Борреля «принять меры» — несостоятельными.