Экономист Колташов озвучил вероятные причины продления зерновой сделки

Москва, , 19:14 — REGNUM Продление действия зерновой сделки может быть обусловлено рядом политических причин, одна из которых связана с попыткой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продемонстрировать эффективные дипломатические способности в ходе президентских выборов в стране. Таким мнением в беседе с ИА REGNUM поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя объявление турецкого лидера о продлении действия зерновой сделки ещё на два месяца.

Проверка судна с зерном недалеко от берегов Стамбула © Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Думаю, что мы многое не знаем о зерновой сделке. Рассматриваем её как сделку зерновую, а она является соглашением более сложным. Одна из причин продления касается ограничения конфликта на Украине. Также эта сделка нужна сейчас, чтоб поддержать Эрдогана и показать, что Турция оказывается эффективной как дипломатический центр. В этом мало экономических моментов», — считает Колташов.

Кроме того, по мнению эксперта, зерновая сделка может являться специфической уступкой, чтобы не распространить конфликт на Приднестровье и Молдавию, а также и для предотвращения экономической блокады Калининградской области. При этом Колташов отметил, что озвученные ранее условия России для продолжения действия соглашения нарушаются сейчас и в дальнейшем также не будут выполняться Украиной и западными странами.

«Кризис сделки увидим после выборов в Турции. Сейчас мы даём время, как минимум до окончания выборов в Турции, чтобы условия России всё же были выполнены. Но, скорее всего, ничего хорошего не дождёмся. Запад делает большие ставки, пытаясь забрать все ресурсы России, выйти в Центральную Азию и контролировать её экономически. Для стран Запада сделка — это очень грубая игра», — поделился мнением эксперт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к депутатам объявил о продлении действия зерновой сделки на два месяца. Предыдущее соглашение сторон прекращало своё действие 18 мая. Эрдоган выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку инициатив Анкары, Генсеку ООН Антониу Гутерришу за вклад в процесс и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за сотрудничество.

Постпред России в ООН Василий Небензя также объяснил, почему Россия согласилась продлить действие зерновой сделки. Он заявил, что надеется на скорое решение проблем, связанных с её реализацией.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, Россия согласилась продлить сделку, но и требует устранить перекосы в её выполнении. Она отметила, что это будет новым шансом для решения глобальной продовольственной проблемы.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года. Она представляет собой два соглашения, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, второе — доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия договорённостей — 120 дней, однако их продлевали два раза — на 120 и на 60 дней.