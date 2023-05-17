NEWS. am: сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна попытались похитить

Ереван, , 18:59 — REGNUM Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытались похитить, сообщило 17 мая на принадлежащее семье главы правительства издание «Айкакан жаманак».

Ашот Пашинян © Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Сегодня в 15:00 сына премьер-министра Никола Пашиняна, Ашота Пашиняна, похитили рядом с домом», — говорится в материале.

По информации агентства, участниками похищения стали члены общественной организации «Зов сыновей». Они заставили молодого человека сесть в машину, но в какой-то момент он успел выпрыгнуть из неё. После этого Ашота сбил автомобиль, преследовавший похитителей. Молодой человек получил травму ноги.

Нападающие скрылись с места происшествия. Ашот Пашинян обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Армении Ален Симонян 3 апреля заявил, что 2 апреля произошло нападение на сына премьер-министра страны Никола Пашиняна. О нападении спикер написал на своей странице в социальной сети. Других обстоятельств произошедшего не приводилось.