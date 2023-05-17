Россия предоставила Совбезу ООН письмо главы ГУР Буданова с призывами убивать россиян

Нью-Йорк, США, , 18:54 — REGNUM Россия выступила с заявлением к Совету безопасности ООН в связи с высказыванием руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова с призывами осуществлять убийства российских граждан. Представитель России в ООН Василий Небензя в письме к СБ обвинил Буданова в проявлении русофобии и подстрекательстве к насилию по национальному признаку. Об этом 17 мая сообщили в миссии РФ при ООН.

Как отмечается в заявлении, слова представителя власти Украины об убийствах россиян являются вопиющим примером ненависти и подстрекательства к насилию. Заявления Буданова о планах убивать русских нарушают как минимум конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации, подчеркнул Небензя.

Российский дипломат также обратил внимание председателя Совбеза ООН к опросу, который проводился в одном из украинских агентств, о том, кого по мнению читателей, следует убить.

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