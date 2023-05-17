Нэнси Сисель/РИА Новости Василий Небензя

Россия выступила с заявлением к Совету безопасности ООН в связи с высказыванием руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова с призывами осуществлять убийства российских граждан.

Представитель России в ООН Василий Небензя в письме к СБ обвинил Буданова в проявлении русофобии и подстрекательстве к насилию по национальному признаку. Об этом 17 мая сообщили в постпредстве России при ООН.

«Письмо по поводу известных заявлений главы украинской военной разведки сегодня распространено в качестве официального документа СБ ООН», — заявили в представительстве.

Как отмечается в заявлении, слова представителя власти Украины об убийствах россиян являются вопиющим примером ненависти и подстрекательства к насилию. Заявления Буданова о планах убивать русских нарушают как минимум конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации, подчеркнул Небензя.

Российский дипломат также обратил внимание председателя Совбеза ООН на опрос, который проводился в одном из украинских агентств, о том, кого, по мнению читателей, следует убить следующим после журналистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и писателя Захара Прилепина.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ГУР Кирилл Буданов ранее признал причастность Украины к терактам против известных россиян. Он отметил, что среди жертв есть медийные личности, которые «многих уже достали». Также Буданов заявил, что Украина продолжит теракты против россиян по всему миру.

Заявление украинского политика пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищными и беспрецедентными, а Украину — спонсором терроризма.