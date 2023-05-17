Bernd Wüstneck/Global Look Press ЗРК Patriot

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве получил «минимальные» повреждения при атаке российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

По информации источника, система ЗРК Patriot функционирует, её не нужно будет вывозить для починки.

«Радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден», — рассказал американский чиновник.

Также сообщается, что Пентагон отправил инспектора для оценки состояния зенитного ракетного комплекса.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 мая Вооружённые силы России уничтожили в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитный ракетный комплекс ЗРК Patriot. В Минобороны заявили, что российские войска применили высокоточное оружие большой дальности для удара по местам дислокации украинских военных и по местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, которые поставили Киеву западные страны.

Позже, как пояснил военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, уничтожению российскими военными американского ЗРК Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины.

Носитель гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады. Источник рассказал журналистам, что фактически за счёт скорости «Кинжала» американские ЗРК удалось внезапно поразить из воздушной засады.

Читатели издания The Wall Street Journal разочаровались в эффективности американского ЗРК Patriot после поражения российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ряд читателей отметили, что власти Украины неоднократно сообщали о сбитых российских ракетах, но всё это было ложью. Один из пользователей напомнил слова украинских чиновников о якобы перехваченных 18 российских ракетах. Другие выразили мнение, что в подобной обстановке американские батареи Patriot приносят больше вреда, чем пользы.