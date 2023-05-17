Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Падение легкомоторного самолёта в Республике Коми подтвердили 17 мая в МЧС.

«Один человек пострадал», — сообщили в ведомстве.

Легкомоторный самолёт Piper-PA28-140 разбился 17 мая около населенного пункта Усть-Кулом. Уточняется, что при взлёте самолёт зацепился за ЛЭП и рухнул. Самолёт упал на частное домовладение. На борту находилось два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы потерпел крушение легкомоторный самолёт. Местные жители вытащили из-под обломков тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни.

В апреле частный легкомоторный самолёт Cessna-172 М совершил жёсткую посадку в районе городского аэропорта в Новосибирске. Воздушное судно, выполнявшее частный полёт, совершило жёсткую посадку на участке местности «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска. Экипаж не пострадал, у самолёта повреждены планер, кабина и шасси.