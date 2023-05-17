Украинская хакерская группа «Берегиня» обнародовала секретный план ВСУ по обороне Артёмовска

Киев, , 18:39 — REGNUM Украинская группа хакеров «Берегиня» обнародовала секретный план обороны Артёмовска, разработанный ещё в декабре 2021 года. Об этом 17 мая сообщил «МК».

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ВСУ предложили использовать выгодное положение города и сделать из него укрепрайон. При этом, как отметили хакеры, план предполагал, что Артёмовск будет «обречён» на почти полное уничтожение, что теперь и происходит в связи с выбранной украинской стороной тактикой.

План предполагал создание одного эшелона обороны, базирующегося на системе точек, расположенных в наиболее прочных зданиях, на выгодных позициях: перекрёстках, площадях, у мостов и вдоль главных улиц. При отступлении предписывалось взрывать оставляемые здания.

По информации хакеров, такой тактике украинских военных обучили иностранные инструкторы, которые не заботились о городе и проживающих там жителях, а добивались максимально возможного противостояния с Россией «любой ценой и до последнего украинца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эвакуированный житель Артёмовска рассказал, что военнослужащие ВСУ, отступая в городе, подожгли многоэтажный жилой дом, несмотря на то что в его подвале прятались мирные жители. Огонь охватил все подъезды с первого по пятый этаж.