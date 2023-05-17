Хакеры из «Берегини» обнародовали секретный план ВСУ по обороне Артёмовска
Украинская хакерская группа «Берегиня» обнародовала секретный план ВСУ по обороне Артёмовска
Украинская группа хакеров «Берегиня» обнародовала секретный план обороны Артёмовска, разработанный ещё в декабре 2021 года. Об этом 17 мая сообщил «МК».
В ВСУ предложили использовать выгодное положение города и сделать из него укрепрайон. При этом, как отметили хакеры, план предполагал, что Артёмовск будет «обречён» на почти полное уничтожение, что теперь и происходит в связи с выбранной украинской стороной тактикой.
План предполагал создание одного эшелона обороны, базирующегося на системе точек, расположенных в наиболее прочных зданиях, на выгодных позициях: перекрёстках, площадях, у мостов и вдоль главных улиц. При отступлении предписывалось взрывать оставляемые здания.
По информации хакеров, такой тактике украинских военных обучили иностранные инструкторы, которые не заботились о городе и проживающих там жителях, а добивались максимально возможного противостояния с Россией «любой ценой и до последнего украинца».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эвакуированный житель Артёмовска рассказал, что военнослужащие ВСУ, отступая в городе, подожгли многоэтажный жилой дом, несмотря на то что в его подвале прятались мирные жители. Огонь охватил все подъезды с первого по пятый этаж.