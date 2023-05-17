Spiegel: самолёт главы МИД Германии Анналены Бербок сломался второй раз за три дня

Доха, , 18:16 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла вовремя вылететь в Берлин из Катара, где находится в трёхдневном турне по странам Персидского залива. В её самолёте обнаружилась поломка. Об этом 17 мая сообщил Der Spiegel.

Анналена Бербок выходит из самолета в Дохе © Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Издание отмечает, что вылет из аэропорта Дохи задержали на неопределенное время, о характере поломки ничего не сообщается. Немецкая делегация во главе с министром вернулась в отель «Шератон», дожидаясь устранения неисправности самолёта Airbus.

Отмечается также, что за последние три дня это уже вторая поломка самолёта главы МИД Анналены Бербок. В понедельник, 15 мая, она прилетела в Катар из Саудовской Аравии, опоздав на два часа. Журналистам стало известно о том, что министру предоставили другой борт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года самолёт с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок на борту, которая совершала двухдневный визит в Грузию, смог совершить посадку в аэропорту Тбилиси лишь со второй попытки. По решению пилота, пришлось зайти на второй круг из-за того, что взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет.