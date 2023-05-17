Сергей Корсун ИА REGNUM Красные линии

Россия согласилась на продление зерновой сделки, так как надеется на скорое решение проблем, связанных с её реализацией. Об этом 17 мая заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

«Мы всё ещё не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о продлении зерновой сделки объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил поддержку России по этому вопросу, а также вклад Украины. Срок предыдущего соглашения истекал 18 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Россия согласилась продлить зерновую сделку ещё на два месяца и потребовала устранить перекосы в ее выполнении. Захарова отметила, что это будет новым шансом для решения глобальной продовольственной проблемы.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года. Она представляет собой два соглашения, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, второе — доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.