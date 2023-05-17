В Коми легкомоторный самолёт зацепился при взлёте за ЛЭП и рухнул

Сыктывкар, , 18:12 — REGNUM Легкомоторный самолёт Piper-PA28-140 разбился в Республике Коми, сообщил Telegram-канал «112».

Самолёт Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«При взлёте самолёт зацепился за ЛЭП и рухнул», — говорится в сообщении.

По информации источника, инцидент произошёл около населенного пункта Усть-Кулом. Самолёт упал на частное домовладение.

На борту самолёта находилось два человека, их осматривают медики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы потерпел крушение легкомоторный самолёт. Местные жители вытащили из-под обломков тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни.

Также 13 мая вертолёт «Робинсон-66» совершил жёсткую посадку в районе населённого пункта Селихово в Тверской области. Никто не пострадал.

В апреле частный легкомоторный самолёт Cessna-172 М совершил жёсткую посадку в районе городского аэропорта в Новосибирске. Воздушное судно, выполнявшее частный полёт, совершило жёсткую посадку на участке местности «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска. Экипаж не пострадал, у самолёта повреждены планер, кабина и шасси.