Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Российский танк Т-14 «Армата» впервые принял участие в боевых действиях на Украине. Соответствующее видео появилось в западных соцсетях 16 мая. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

На кадрах видно, что танк ведёт огонь по позициям Вооружённых сил Украины.

Эксперты считают, что развёртывание новейших танков в зоне спецоперации проводится в контексте подготовки ВСУ к контрнаступлению. Аналитики уверены, что украинские силы намерены сформировать танковый кулак, в который войдут британские Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Однако российские Т-14 специально разработали для защиты от лобовых атак противника.

Отмечается, что отличительной особенностью «Арматы» является его «живучесть»: экипаж размещается в отдельном отсеке, а лобовая броня толщиной 900 мм сочетается с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит».

Кроме того, авторы материала высоко оценили боевую мощь танка ― пробивная способность снарядов достаточна для лобового поражения любой из машин, находящихся на сегодняшний день на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель французского издания Le Figaro Шарль Лекурье считает, что поставляемые Украине немецкие и американские танки M1 Abrams и Leopard 2 станут лёгкой добычей для новых танков Т-14 «Армата». По его словам, эти танки, возможно, и превосходят Т-72 и Т-80, но «Армата» — это совершенно другой класс танков.

Эксперт подчеркнул, что это новый боевой танк, который является тем самым «неизвестным слагаемым в уравнении» для западной разведки. О нём военные эксперты почти ничего не знают.

Журналист из британского The Sun Тарик Тахир заявлял, что российские танки Т-14 «Армата», которые ранее были направлены на Украину, оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника.

Российские войска начали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции в апреле. Пока их не задействовали при прямом штурме.