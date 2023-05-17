Сообщения о мужчине, который чудом выжил под завалами в Сирии, оказались фейком

Дамаск, , 18:04 — REGNUM Сообщения СМИ о мужчине, спасенном из-под завалов от землетрясения спустя три месяца, оказались фейком, сообщило агентство Ruptly.

Землетрясение в Сирии © Максим Григорьев/ТАСС

Выяснилось, что распространённые в Сети фотографии истощенного мужчины, который якобы находился под завалами на протяжении последних трёх месяцев и чудом выжил, были сделаны еще несколько лет назад.

«Истощенным он был не из-за голода, а от кожной болезни псориаза», — сообщил портал.

Правдой оказалось лишь то, что мужчина болен. По словам семьи, ему требуется серьезная медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на портал Akhbar. fouri, спасатели 16 мая извлекли из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения в Сирии истощенного, но живого мужчину. На распространенных в Сети кадрах показали сильно истощенного мужчину. Его лицо заросло густой бородой и усами. Медики заявили, что пострадавшему предстоит длительная реабилитация.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки привели к разрушениям и в соседних государствах, в том числе в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. Жертвами землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года стали, по данным властей этих стран, около 60 тысяч человек (в том числе в Турции — чуть более 50 тысяч человек). Ещё 130 тысяч человек пострадали.

В марте 2023 года российский многопрофильный полевой госпиталь в Сирии начал принимать пациентов, пострадавших при землетрясении. В Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.