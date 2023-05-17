Представитель ВВС Украины Игнат заявил, что Patriot в Киеве остаётся в рабочем состоянии

Киев, , 18:35 — REGNUM Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил 17 мая, что система противовоздушной обороны Patriot, удар по которой гиперзвуковыми ракетами нанесли российские войска, продолжает находиться на боевом дежурстве.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Не волнуйтесь, с системой Patriot всё в порядке. Она в рабочем состоянии», — заявил он агентству France Presse.

При этом информацию о возможных повреждениях он уточнять не стал, как и предоставлять доказательства своего заявления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 мая в ходе брифинга в Министерстве обороны России заявили о поражении одного из установленных в Киеве комплексов Patriot. Для этого российские войска использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В США поражение признали и заявили, что оценивают ущерб, в то время как Украина настаивала, что из американских ЗРК якобы удалось сбить «Кинжалы» России. В Минобороны России усомнились в правдоподобности этой версии. Глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу указал, что количество «украинских перехватов» превышает обычно число выпущенных Россией ракет минимум в три раза. Кроме того, украинская сторона ошибается даже в типе ракет, потому и не попадает.

Позднее главный редактор портала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко поделился с ИА REGNUM своим мнением относительно происходящего. Он считает, что Patriot — несложная цель для России, поэтому гиперзвуковой «Кинжал», запущенный с истребителя МиГ-31К, смог быстро уничтожить объект на территории Киева. По его словам, удар по Patriot — это страшнейший удар по военному имиджу Соединённых Штатов.