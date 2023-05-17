Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил 17 мая, что система противовоздушной обороны Patriot, удар по которой гиперзвуковыми ракетами нанесли российские войска, продолжает находиться на боевом дежурстве.

«Не волнуйтесь, с системой Patriot всё в порядке. Она в рабочем состоянии», — заявил он агентству France Presse.

При этом информацию о возможных повреждениях он уточнять не стал, как и предоставлять доказательства своего заявления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 мая в ходе брифинга в Министерстве обороны России заявили о поражении одного из установленных в Киеве комплексов Patriot. Для этого российские войска использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В США поражение признали и заявили, что оценивают ущерб, в то время как Украина настаивала, что из американских ЗРК якобы удалось сбить «Кинжалы» России. В Минобороны России усомнились в правдоподобности этой версии. Глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу указал, что количество «украинских перехватов» превышает обычно число выпущенных Россией ракет минимум в три раза. Кроме того, украинская сторона ошибается даже в типе ракет, потому и не попадает.

Позднее главный редактор портала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко поделился с ИА REGNUM своим мнением относительно происходящего. Он считает, что Patriot — несложная цель для России, поэтому гиперзвуковой «Кинжал», запущенный с истребителя МиГ-31К, смог быстро уничтожить объект на территории Киева. По его словам, удар по Patriot — это страшнейший удар по военному имиджу Соединённых Штатов.