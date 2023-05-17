Сергей Корсун ИА REGNUM Позиция МИД РФ

Россия согласилась продлить зерновую сделку ещё на два месяца и потребовала устранить перекосы в ее выполнении. Об этом 17 мая сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены», — добавила Захарова.

Она отметила, что это будет новым шансом для решения глобальной продовольственной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о продлении зерновой сделки объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил поддержку России по этому вопросу, а также вклад Украины. Срок предыдущего соглашения истекал 18 мая.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года. Она представляет собой два соглашения, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, второе — доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия договорённостей — 120 дней, однако их действия продлевали два раза — на 120 и на 60 дней.

При этом в Москве неоднократно указывали на несоблюдение российской части сделки. Так, по-прежнему Россельхозбанку не вернули доступ к системе SWIFT, не возобновили работу аммиакопровода Тольятти — Одесса и не выполнили ряд других условий. Кроме того, украинское зерно практически в полном объёме поступало в европейские страны, а не в Африку и на Ближний Восток, где в нём нуждались.