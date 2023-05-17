Политолог Межуев рассказал, какой подтекст может скрываться под мирной миссией ЮАР

Москва, , 18:10 — REGNUM Попытка ЮАР урегулировать конфликт на Украине и способствовать мирным переговорам Москвы с Киевом имеет не только прямой смысл, но и косвенный подтекст, заключающийся в желании подыграть другому важному «миротворцу» — Китаю. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал политолог Борис Межуев.

Сирил Рамафоса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Россия и Украина согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Рамафоса поделился, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским возможность начать подготовку взаимодействия по этому вопросу с африканскими лидерами. Об инициативе уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерреша и офис Африканского союза.

Политолог Межуев напомнил, что попытки урегулировать конфликт на Украине предпринимали лидеры многих стран Запада и Востока, также свою мирную миссию анонсировал и глава Католической церкви папа Римский Франциск.

«Очень загадочное уже количество миротворцев. Тут и Турция, Бразилия, папа Римский…», — напомнил Межуев.

Однако, по мнению политолога, главным миротворцем сейчас выступает Китай. Эксперт напомнил, что 10 и 11 мая в Вене прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Политбюро Ван И. Переговоры между США и КНР длились более восьми часов и, по мнению Межуева, могли привести к удобному для крупных экономических держав консенсусу по достижению мира.

«Похоже, что главной фигурой является Китай и его мирная инициатива. Видимо, Штаты выражают готовность с ней работать. Будет общая позиция по урегулированию конфликта, которая согласовывается между Вашингтоном и Пекином. Другие страны, включая ЮАР, Бразилию, Европу, пытаются присоединиться к этой глобальной двойке, заручиться ее поддержкой. Предполагается, что Китай окажет влияние на Россию, а США на Украину. ЮАР играет на стороне Пекина, хочет быть для них полезным партнёром, встроиться в новый мир, где миротворческая миссия приобретает важную роль», — поделился Межуев.

Политолог отметил, что Москве и Киеву будет сложно выступать против таких экономических лидеров, поэтому давление партнёрства США — Китай может привести в итоге к мирным переговорам. А инициатива лидеров африканских стран, по мнению политолога, обусловлена лишь желанием проявить участие в переговорах на стороне экономического гиганта — Китая.

При этом политический обозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский выразил другую позицию относительно мирного предложения президента ЮАР. Он отметил, что поспособствовать решению конфликта на условиях одной из сторон не получится.

«В отношении мира на Украине могут быть озвучены кем угодно какие угодно инициативы. Цели СВО неизменны: денацификация путём демилитаризации. Всё остальное — хайп и пиар непричастных наблюдателей со стороны», — отметил Веселовский.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент ЮАР позвонил президенту России. Стороны, как уточнялось, обсудили актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнёрства, выразили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что мировому сообществу необходимо оказывать содействие в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, а не становиться схожим с США, поставляющими ВСУ оружие и содействующими эскалации конфликта.