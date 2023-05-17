Захарова: ответ США на «цирк» с попытками вербовать россиян через Telegram «не заржавеет»

Москва, , 17:54 — REGNUM Злонамеренная активность разведки США, такая как создание ЦРУ Telegram-канала для вербовки россиян, не останется без ответа. Об этом 17 мая заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что такого рода действия американской стороны свидетельствуют о соответственном уровне полета мысли в США, а также представляют собой индикатор резко возросшей активности на этом треке недружественной России страны.

«Запуск этого чудесного в кавычках ресурса — это ноу-хау шпионского ведомства США. Я много что про них читала, но такое я видела, мне кажется, только в кино. <…> Это смешно, это какой-то, знаете, цирк, цирковое представление — номер сатирический или что-то из этого рода, я только так это могу прокомментировать», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американское ЦРУ создало Telegram-канал, с помощью которого пытается вербовать россиян через интернет путём публикации видеороликов пропагандистского характера на русском языке. В одном из пропагандистских роликов разведки США указывается, что американцы желают получать информацию «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

Позднее 16 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России пока не обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что ЦРУ пытаются вербовать россиян через мессенджер Telegram. Он высказал убеждение в том, что российские спецслужбы мониторят и это пространство тоже.