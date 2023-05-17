Эль-Ниньо. 1997

В ближайшие пять лет на Земле продолжится глобальное потепление. Повышение температур может стать рекордным за всё время наблюдения за погодой и климатом. Причиной станут парниковые газы и естественное явление Эль-Ниньо (тёплое течение Эль-Ниньо у берегов Перу). К такому выводу пришли специалисты Всемирной метеорологической организации в докладе, опубликованном 17 мая.

По данным исследователей, в период с 2023 по 2027 год средняя температура на поверхности планеты будет на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в годы доиндустриальной эпохи. Вероятность этого 66%. Как считает автор доклада доктор Леон Хермансон, и в дальнейшем средняя температура на Земле будет расти, что вызывает беспокойство у учёных.

Изменение температурных показателей, по их прогнозам, приведёт к увеличению в указанный период количества дождей в Северной Европе, в Сибири и на Аляске. При этом над Амазонкой и на ряде территорий Австралии объем осадков уменьшится.

Генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас призвал готовиться к тому, что рекордное потепление скажется на здоровье населения, на вопросах экономической безопасности и управления водными ресурсами и окружающей среды.

«В ближайшие месяцы ожидается прогревающее явление Эль-Ниньо, которое в сочетании с антропогенным изменением климата выведет глобальные температуры на неизведанную территорию», — заявил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года о том, что Земля в ближайшие годы столкнется с новым распространением природного феномена Эль-Ниньо, который сопровождается согревающим эффектом, заявила представитель входящей в ООН Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис. По её словам, данный феномен может вызвать всплеск температуры в мире.