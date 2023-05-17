Воевавший за Украину чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Воевавший за Украину чеченский боевик Джамбетов похвастался расстрелом спецназовцев ВСУ
Воевавший на стороне украинской армии чеченский боевик Хусайн Джамбетов убил несколько спецназовцев Вооружённых сил Украины. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал «Военное дело».
По данным канала, это произошло в конце марта 2022 года. Джамбетов был в составе 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Мужчина рассказал, что расстрелял сослуживцев в населённом пункте Тошковка в Луганской Народной Республике.
Как рассказал сам боевик, в тот день спецгруппа ВСУ возвращалась с задания. Солдаты хвасталась убийством чеченцев из российского полка «Ахмат». Услышав это, Джамбетов расстрелял украинских бойцов, убив одного и ранив двух или трёх бойцов.
«Они посягнули на чеченскую честь и кровь», — объяснил он свой поступок.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам во время перестрелки на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах, опубликованных порталом «Военное дело» в апреле, группа бойцов ВСУ ведёт стрельбу, укрывшись во дворе частного дома. Один из военнослужащих сильно увлёкся боем и начал стрелять в своих же. Прекратив огонь, боец начал оправдываться.
В мае российский танкист с позывным Жених рассказал, как бойцы ВСУ расстреляли сдавшихся в плен сослуживцев. По его словам, из восьми взятых в плен украинских солдат довезли только троих. Он подчеркнул, что так не поступали даже гитлеровские войска со сдавшимися в плен сослуживцами.