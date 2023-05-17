Кадр из видео Хусайн Джамбетов

Воевавший на стороне украинской армии чеченский боевик Хусайн Джамбетов убил несколько спецназовцев Вооружённых сил Украины. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал «Военное дело».

По данным канала, это произошло в конце марта 2022 года. Джамбетов был в составе 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Мужчина рассказал, что расстрелял сослуживцев в населённом пункте Тошковка в Луганской Народной Республике.

Как рассказал сам боевик, в тот день спецгруппа ВСУ возвращалась с задания. Солдаты хвасталась убийством чеченцев из российского полка «Ахмат». Услышав это, Джамбетов расстрелял украинских бойцов, убив одного и ранив двух или трёх бойцов.

«Они посягнули на чеченскую честь и кровь», — объяснил он свой поступок.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам во время перестрелки на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах, опубликованных порталом «Военное дело» в апреле, группа бойцов ВСУ ведёт стрельбу, укрывшись во дворе частного дома. Один из военнослужащих сильно увлёкся боем и начал стрелять в своих же. Прекратив огонь, боец начал оправдываться.

В мае российский танкист с позывным Жених рассказал, как бойцы ВСУ расстреляли сдавшихся в плен сослуживцев. По его словам, из восьми взятых в плен украинских солдат довезли только троих. Он подчеркнул, что так не поступали даже гитлеровские войска со сдавшимися в плен сослуживцами.