Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Читатели издания The Wall Street Journal разочаровались в эффективности американского ЗРК Patriot после поражения российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Ряд читателей отметили, что власти Украины неоднократно сообщали о сбитых российских ракетах, но всё это было ложью. Один из пользователей напомнил слова украинских чиновников о якобы перехваченных 18 российских ракетах.

«Киев утверждает, что системы ПВО перехватили все прилетевшие ракеты», — написал один из читателей и отметил, что это было ложью.

Другие интернет-пользователи выразили мнение, что идея поставок подобных ЗРК Киеву оказалась провальной затеей.

«Батареи не отличаются эффективностью в столкновении с российскими гиперзвуковыми ракетами», — обратил внимание один из них.

Некоторые читатели также отметили, что в подобной обстановке американские батареи Patriot приносят больше вреда, чем пользы.

«Для эксплуатации батареи Patriot требуется около сотни обученных техников, у Украины их нет», — написал ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный аналитик Джефф Ламер в статье в The National Interest заявил, что поставляемые Украине системы Patriot стали стратегической ошибкой США. Он подчеркнул, что система сама по себе не может использоваться в отрыве от других систем ПВО, так как её покрытие является частичным.

В ночь на 16 мая Вооружённые силы России уничтожили в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс ЗРК Patriot. В Минобороны заявили, что российские войска применили высокоточное оружие большой дальности для удара по местам дислокации украинских военных и по местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, которые поставили Киеву западные страны.

Позже, как пояснил военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, уничтожению российскими военными американского ЗРК Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины.

Носитель гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады. Источник рассказал журналистам, что фактически за счёт скорости «Кинжала» американские ЗРК удалось внезапно поразить из воздушной засады — боевые расчёты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем.