Минэкономики ФРГ: Германия к середине апреля заморозила €5,23 млрд российских активов

Берлин, , 17:33 — REGNUM С начала специальной военной операции России на Украине правительство Германии заморозило российские активы на общую сумму €5,23 млрд. Об этом в среду, 17 мая, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства финансов ФРГ Беате Барон.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Цифра озвучена по состоянию на 12 апреля 2023 года. По словам Барон, точная сумма на настоящий момент известна Бундесбанку.

Замороженные активы включили в себя средства юридических и физических лиц, попавших в санкционные списки Евросоюза. Количество таких лиц в минфине ФРГ не уточнили.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заморозке российских активов в Бельгии. На февраль 2023 года их было на сумму €58 млрд, а также связанных с Россией транзакций на €191 млрд. В Евросоюзе уже были заморожены зарубежные активы Банка России на сумму свыше $300 млрд. По мнению исполняющего обязанности постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова, изъятые ЕС активы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами.